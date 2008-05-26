Нужен скрипт или программа, для перевода текста

Здравствуйте!

Где-то читал о программе, которая переводит текст в аудио, чет не нашел...

Функционал:

- перевод русскоязычного текста с сайта или отдельных файлов в аудио

- аудио - желательно мп3

- хорошее качество произношения и воспроизведения

Для создания аудио подкаста на сайте...

Может у кого есть готовые решения... Цены не знаю - предлагайте сами. Оплата вмр или вмз на выбор, или безопасная сделка.