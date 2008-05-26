Требуется написание скрипта для CorekDraw (подготовка к печати на широкоформатном плоттере). Возможности: - добавление полей - "простановка" люверсов (с заданым интервалом) - оптимальная компоновка для вывода на печать
Нужен скрипт или программа, для перевода текста
Здравствуйте!
Где-то читал о программе, которая переводит текст в аудио, чет не нашел...
Функционал:
- перевод русскоязычного текста с сайта или отдельных файлов в аудио
- аудио - желательно мп3
- хорошее качество произношения и воспроизведения
Для создания аудио подкаста на сайте...
Может у кого есть готовые решения... Цены не знаю - предлагайте сами. Оплата вмр или вмз на выбор, или безопасная сделка.
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