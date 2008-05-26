Нужен скрипт или программа, для перевода текста

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Закрыт3 заявки197 просмотров

Здравствуйте!

Где-то читал о программе, которая переводит текст в аудио, чет не нашел...

Функционал:

- перевод русскоязычного текста с сайта или отдельных файлов в аудио

- аудио - желательно мп3

- хорошее качество произношения и воспроизведения

Для создания аудио подкаста на сайте...

Может у кого есть готовые решения... Цены не знаю - предлагайте сами. Оплата вмр или вмз на выбор, или безопасная сделка.

17 лет назад
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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