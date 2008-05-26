Создание web-форума

$220
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок227 просмотров

Здраствуйте.

требуется создать форум такой как здесь http://lutecia.carnage.ru/forum.pl

если ваша цена будет больше, чем 220 долларов, то не отписывайтесь - рассматривать не буду.

аська 178150228

делать на php.

PHP
17 лет назад
bash77
48 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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