Требуется написание скрипта для CorekDraw (подготовка к печати на широкоформатном плоттере). Возможности: - добавление полей - "простановка" люверсов (с заданым интервалом) - оптимальная компоновка для вывода на печать
Написать модуль для Друпал
Есть сайт, необходимо разработать модуль.
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