Требуется разработчик по Flash для добавлению готового Portfolio к существующему приложения. Предоставте, пожалуйста, ссылки на законченные проекты. Skype: idynasty
Правка flash-баннера
Нужно подправить готовый флэш-банер на сайте tdfagot.ru/
для меню снизу прописать ссылки
для меню сверху поменять ссылки
исходник банера
Выбранный исполнитель
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