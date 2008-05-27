Правка flash-баннера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт18 заявок280 просмотров

Нужно подправить готовый флэш-банер на сайте tdfagot.ru/

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исходник банера

i-promoter.ru/header8.fla

17 лет назад
pioneris
51 год
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Nizza
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$20
Хорошо поработали, получил ссылки, правка - оплата. Остался доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

Nizza
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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