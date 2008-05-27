Поисковая оптимизация на сайте

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Закрыт3 заявки182 просмотра

Необходимо добавить следующую возможность для нашего сайта www.amukraine.com:

1. независимо от того, какой статус («скрыть» или «отображать» на сайте) в админзоне имеет та или иная модель очков, при вводе ее в строке поиска она будет отображаться на сайте.

2. но в каталоге на сайте, если модель будет в статусе «скрыть», в перечне будет отсутствовать.

17 лет назад
unison25
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17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров