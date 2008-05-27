www.rp5.ru/htmlinformer.p.. «Если необходимо переключиться на создание информера для другого населённого пункта, в адресной строке (URL) этой страницы укажите значение id нужного населённого пункта. Это значение указано в конце адреса страницы с прогнозом погоды в ...
Скрипт проверки whois
Скрипт проверки whois:
1) Проверки списка доменов
2) Перепроверка списка (отдельный файл, запускается по крону)
3) Группировка доменов
4) Отчеты (освобождающиеся, свободные) + отправка отчета на email раз в X дней.
5) Доступ к скрипту через авторизацию, востановление пароля через email
Срок 2-5 дней
icq:202201
Заявки фрилансеров
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