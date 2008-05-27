Экспорт скриптом урлов в xls

www.rp5.ru/htmlinformer.p..

«Если необходимо переключиться на создание информера для другого населённого пункта, в адресной строке (URL) этой страницы укажите значение id нужного населённого пункта. Это значение указано в конце адреса страницы с прогнозом погоды в интересующем населённом пункте. Например, значение id=5483 можно было бы узнать на странице "Погода в Москве" rp5.ru/town.php?id=5483»

нужно экспортировать ID всех городов Росии в xls.

отвечу тем, у кого был опыт подобной работы.

бюджет обсуждаем.

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