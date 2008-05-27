Система резервирования номеров

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок520 просмотров

Нужно сделать Система резервирования номеров на PHP 5, Zend Framework, Smarty, MySQL.

Предпочтение отдается индивидуальным разработчикам, компаниям просьба не беспокоить.

MySQLPHP
17 лет назад
dmdev
Гость 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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