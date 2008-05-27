Нужно сделать Система резервирования номеров на PHP 5, Zend Framework, Smarty, MySQL. Предпочтение отдается индивидуальным разработчикам, компаниям просьба не беспокоить.
Скрипт для работы с прокси
1. скрипт сбора анонимных прокси в бд mysql
2. скрипт соединения с анонимным прокси, выполнением через него другого скрипта с входными параметрами,
и получения выходной страницы
Заявки фрилансеров
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