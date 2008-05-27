Нужно сделать Система резервирования номеров на PHP 5, Zend Framework, Smarty, MySQL. Предпочтение отдается индивидуальным разработчикам, компаниям просьба не беспокоить.
Разработать скрипты для новостного сайта
Разработать скрипты для новостного сайта.
Заявки фрилансеров
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