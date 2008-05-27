Нужно сделать Система резервирования номеров на PHP 5, Zend Framework, Smarty, MySQL. Предпочтение отдается индивидуальным разработчикам, компаниям просьба не беспокоить.
Скрипты для сайта
Сделать набор скриптов для сайта новостей.
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