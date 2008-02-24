Опыт программирования сайтов 7 лет:
LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)
Perl
Python
HTML, JavaScript, AJAX
usability
Базы данных: Oracle (Pl/SQL), MySQL
Опыт программирования на заказ более 5 лет:
небольшие проекты от разработки проектной документации до полной реализации
отдельные скрипты для единовременных задач
коррекция, дополнение, модификации существующих проектов
А также:
Техническое сопровождение проектов.
Поддержка пользователей, helpdesk.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Бизнес с клиентской базой304 просмотра
- Контентный бизнес-сайт265 просмотров
- База и поисковик бизнесов279 просмотров
- Генератор ico-файлов (2004)432 просмотра
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
16 лет назад
работает четко и ОЧЕНЬ быстро. цены не заряжает. квалификация высокая. приятна в общении. отвечает оперативно. иметь дело -одно удовольствие.