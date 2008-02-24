vedy

Гость vedy

 
NaN летРоссия/Иркутск
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Опыт программирования сайтов 7 лет:

LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)

Perl

Python

HTML, JavaScript, AJAX

usability

Базы данных: Oracle (Pl/SQL), MySQL

Опыт программирования на заказ более 5 лет:

небольшие проекты от разработки проектной документации до полной реализации

отдельные скрипты для единовременных задач

коррекция, дополнение, модификации существующих проектов

А также:

Техническое сопровождение проектов.

Поддержка пользователей, helpdesk.

PHPJavascriptPythonMySQLOracleHTMLLinuxApachePerlAjax
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constrictor
Гость 
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Написание сигнатур под скрипт портатора
работает четко и ОЧЕНЬ быстро. цены не заряжает. квалификация высокая. приятна в общении. отвечает оперативно. иметь дело -одно удовольствие.