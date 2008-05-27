Флеш плеер

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Закрыт6 заявок202 просмотра

Сделать плеер файлов quicktime (MOV), интерфейс не имеет значения,

главное, чтобы окно для воспроизведения видеоролика было размерами 1366х768, выбор ролика можно пока реализовать через командную строку типа:

17 лет назад
Rejent
Avos 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
4 отзыва(-1)

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