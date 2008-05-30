Скрипт для DLE

Мне нужно, чтобы на таких сайтах, как vkontakte.ru, odnoklassniki.ru можно было разослать определенное сообщение, определенным пользователям с отбором по месту работы и должности. Например: сообщение "Привет, как дела?" разослать всем консультантом магазина эльдорадо. Я думаю ...