Создание модулей для DLE

Нужен программист для создания модулей для DLE (Data Life Engine), бюджет бывает разный, заданий будет много иногда придёться переписывать чужие работы.

Людям у которых опыт создания модулей под DLE меньше 1ГОДА прошу НЕПИСАТЬ.

Оплата будет производиться после получения и установки модуля на сайт.

Оплата по WebMoney.

Возможны премиальные, если хорошо будете работать :)

Долгосрочное сотрудничество, пожалуйста оставляйте ссылку на портфолио где есть примеры работ под DLE.

Очень приветствуються программисты из Санкт-Петербурга.

ICQ: 438-237-333

Тел: +7951 6423735