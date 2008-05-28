Создание модулей для DLE

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки153 просмотра

Нужен программист для создания модулей для DLE (Data Life Engine), бюджет бывает разный, заданий будет много иногда придёться переписывать чужие работы.

Людям у которых опыт создания модулей под DLE меньше 1ГОДА прошу НЕПИСАТЬ.

Оплата будет производиться после получения и установки модуля на сайт.

Оплата по WebMoney.

Возможны премиальные, если хорошо будете работать :)

Долгосрочное сотрудничество, пожалуйста оставляйте ссылку на портфолио где есть примеры работ под DLE.

Очень приветствуються программисты из Санкт-Петербурга.

ICQ: 438-237-333

Тел: +7951 6423735

DLE
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miraclechernov
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