Доработка flashmaps

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка187 просмотров

Вобщем дорабатывается копия сервиса flashearth.com

готово практически все

но работа не окончена

проблемы

- контролы "гуляют"

- нужно сделать компонент "Search" и "link to" рабочим

работа простая для того кто в теме

сроки до воскресения, может немного больше

исходники естествено предоставим

спасибо

ps: связь по асе 387405834

17 лет назад
AlexFin
53 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров