Нужно сделать Система резервирования номеров на PHP 5, Zend Framework, Smarty, MySQL. Предпочтение отдается индивидуальным разработчикам, компаниям просьба не беспокоить.
Доработка flashmaps
Вобщем дорабатывается копия сервиса flashearth.com
готово практически все
но работа не окончена
проблемы
- контролы "гуляют"
- нужно сделать компонент "Search" и "link to" рабочим
работа простая для того кто в теме
сроки до воскресения, может немного больше
исходники естествено предоставим
спасибо
ps: связь по асе 387405834
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