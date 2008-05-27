Необходимо внедрить каталог на PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Категории каталога продуктов и сами продукты выводятся все сразу на одну страницу, и каталог "раскрывается явой", тем самым загрузка страницы трудна и продолжительна. нужны сделать так, как у shop-script

PHP
17 лет назад
norell
Норелл 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
13 отзывов

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Нет заявок фрилансеров