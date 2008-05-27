Для страницы сайта «Услуги» нужна красивая навигация, аналогичная http://www.cliniclemanic.ch/ru/

Дизайн (девушка, части тела, фон/рамка) буду предоставлены. В отличие от примера, пункты навигации «выплывают» справа от девушки, на каждую часть тела может быть 3-8 пунктов.

Пожалуйста пишите в почту, цену за такую навигацию, ссылки на ваши предыдущие работы.