Нужна красивая навигация

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок236 просмотров

Для страницы сайта «Услуги» нужна красивая навигация, аналогичная http://www.cliniclemanic.ch/ru/

Дизайн (девушка, части тела, фон/рамка) буду предоставлены. В отличие от примера, пункты навигации «выплывают» справа от девушки, на каждую часть тела может быть 3-8 пунктов.

Пожалуйста пишите в почту, цену за такую навигацию, ссылки на ваши предыдущие работы.

17 лет назад
660046
Андрей 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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