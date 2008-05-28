Простой скрипт - Замена строк в куче файлов

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок231 просмотр

Есть большая масса файлов. ~20-40к.

Нужен скрипт который бы в каждом из них одну строчку на другую поменял.. Причем там не только буквы, а кусок html кода заменить нужно.

Понимаю что есть стандартные средства man sed но боюсь запутаться в регулярке.

HTML
17 лет назад
ivandulin
Иван 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

OzZzzy
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
17 лет назад
$3
От работы остались только приятные впечатления. Ничего лишнего не пришлось объяснять, поняли друг друга с первого раза. Оперативность и качество работы на высоте. Рекомендую.
Приятно было работать. Задание было четко изложено и проблем в ходе работы не возникло. 10 баллов.

Заявки фрилансеров

OzZzzy
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Скрипт vkontakte.ru, odnoklassniki.ru

    Мне нужно, чтобы на таких сайтах, как vkontakte.ru, odnoklassniki.ru можно было разослать определенное сообщение, определенным пользователям с отбором по месту работы и должности. Например: сообщение "Привет, как дела?" разослать всем консультантом магазина эльдорадо. Я думаю ...

    Java
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт для DLE

    Нужно поправить скрипт либо внедрить новый на данной странице http://www.kinobox.su/video/zheleznyjj-chelovek.html картинка с фильмом реагирует на наведение курсора нужно чтобы было тоже самое но на клик + такие же действия на ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание модулей для DLE

    $1000

    Нужен программист для создания модулей для DLE (Data Life Engine), бюджет бывает разный, заданий будет много иногда придёться переписывать чужие работы. Людям у которых опыт создания модулей под DLE меньше 1ГОДА прошу НЕПИСАТЬ. ...

    DLE
    Веб-программирование2 исполнителя
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужна красивая навигация

    Для страницы сайта «Услуги» нужна красивая навигация, аналогичная http://www.cliniclemanic.ch/ru/ Дизайн (девушка, части тела, фон/рамка) буду предоставлены. В отличие от примера, пункты навигации «выплывают» справа от девушки, на каждую часть тела может быть ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка flashmaps

    $50

    Вобщем дорабатывается копия сервиса flashearth.com готово практически все но работа не окончена проблемы - контролы "гуляют" - нужно сделать компонент "Search" и "link to" ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Необходимо внедрить каталог на PHP

    Категории каталога продуктов и сами продукты выводятся все сразу на одну страницу, и каталог "раскрывается явой", тем самым загрузка страницы трудна и продолжительна. нужны сделать так, как у shop-script

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Интересует скрипт тв программы

    Требуется скрипт тв программы аналог (www.programma.tv) двуязычный без дизайна с ручным заполнением программы и с выделением программы на текучее время Можно самописный можно переделаный Бюджет не ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Флеш плеер

    Сделать плеер файлов quicktime (MOV), интерфейс не имеет значения, главное, чтобы окно для воспроизведения видеоролика было размерами 1366х768, выбор ролика можно пока реализовать через командную строку типа:

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад