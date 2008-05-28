Простой скрипт - Замена строк в куче файлов

Есть большая масса файлов. ~20-40к.

Нужен скрипт который бы в каждом из них одну строчку на другую поменял.. Причем там не только буквы, а кусок html кода заменить нужно.

Понимаю что есть стандартные средства man sed но боюсь запутаться в регулярке.