Мне нужно, чтобы на таких сайтах, как vkontakte.ru, odnoklassniki.ru можно было разослать определенное сообщение, определенным пользователям с отбором по месту работы и должности. Например: сообщение "Привет, как дела?" разослать всем консультантом магазина эльдорадо. Я думаю ...
Простой скрипт - Замена строк в куче файлов
Есть большая масса файлов. ~20-40к.
Нужен скрипт который бы в каждом из них одну строчку на другую поменял.. Причем там не только буквы, а кусок html кода заменить нужно.
Понимаю что есть стандартные средства man sed но боюсь запутаться в регулярке.
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