Нужен скрипт динамических карточек

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки167 просмотров

Здравствуйте!

Требуется скрипт скидочных карточек.

Зеркало: http://www.rasprodaga.ru/

http://www.rasprodaga.com.ua/catalog-2/

Спасибо!

17 лет назад
yestanislav
Станислав 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

vreshch
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$10

Заявки фрилансеров

vreshch
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад

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