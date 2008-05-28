Нужен модуль дополнительной сортировки товаров по названию фирмы производителя. Можно использовать для этого одно из существующих полей или создать дополнительное. При выборе одной из фирм, должен выводиться список всех товаров. предложения оставляем ...
Работа с Wordpress
Блог WP на UTF-8 передалать в кодировку win1251
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