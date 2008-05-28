Необходимо дописать компонент jmovie (joomla)

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок235 просмотров

Необходимо добавить в компонент jmovie некоторые возможности!

Подробности по переписке #123033999

Joomla
17 лет назад
camokat3
Сергей 
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sardonyx
Николай 
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17 лет назад
$90
tarpedo
29 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
$90

Заявки фрилансеров

sardonyx
Николай 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов(-3)
17 лет назад
tarpedo
29 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
17 лет назад