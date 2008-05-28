Пример действующего модуля для друпал (Drupal)

Необходимо создать работающий модуль под друпал 6 используя hook_form_alter + hook_nodeapi который выполняет только одну функцию - аплоад файла в определенную директорию.

чуть подробнее описано тут http://drupal.ru/node/15130

Собственно больше от модуля ничего не надо, вроде все просто.

Бюджет в целом не большой, поскольку задача для того кто знаком с программированием под друпал тривиальная.