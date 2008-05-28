Необходимо добавить в компонент jmovie некоторые возможности! Подробности по переписке #123033999
Пример действующего модуля для друпал (Drupal)
Необходимо создать работающий модуль под друпал 6 используя hook_form_alter + hook_nodeapi который выполняет только одну функцию - аплоад файла в определенную директорию.
чуть подробнее описано тут http://drupal.ru/node/15130
Собственно больше от модуля ничего не надо, вроде все просто.
Бюджет в целом не большой, поскольку задача для того кто знаком с программированием под друпал тривиальная.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $90Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужен модуль дополнительной сортировки товаров по названию фирмы производителя. Можно использовать для этого одно из существующих полей или создать дополнительное. При выборе одной из фирм, должен выводиться список всех товаров. предложения оставляем ...Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт17 лет назад
Интеграция интерфейса 3D MAX во флеш - необходимо создать 25 флеш-роликов с произвольным вращением 3д-моделей (формат *.3ds) в них. Модели прилагаются.Завершен17 лет назад
- $15
Здравствуйте! Требуется скрипт скидочных карточек. Зеркало: http://www.rasprodaga.ru/ http://www.rasprodaga.com.ua/catalog-2/ Спасибо!Закрыт17 лет назад
Блог WP на UTF-8 передалать в кодировку win1251 От Вас: - сроки минимаьные - цены - формы оплаты - контакты А также - рекомендации - примеры работЗакрыт17 лет назад
- $100
Перенести сайт www.sd-garant.com на DLE с доработкой некоторых функций, автоматичксоы статитистикой. и переделкой главной новости и коментариев! аська 479069563 Выбранный Исполнитель оказался машенником, ...Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт17 лет назад
Нужен flash-хедер с ActionScript. Цены и все подробности обсуждаются в аси.Веб-программирование16 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть шаблон, в него нужно добавить YOOmenu, модуль есть, Yootools тоже. Выводить меню у меня получается, но эффекты не хотят подключаться ни в какую. Меню вот это: http://demo.yootheme.com/jan08/index.php (Home ...Закрыт17 лет назад
- $10
Нужен wordpress-плагин, который каждые 24 часа вводит сообщения в указанную категорию wordpress из текстового файла (input.txt). В input.txt хранятся сообщения в формате При этом проверяем, при выводе сообщения ...Завершен17 лет назад
- $3
Есть большая масса файлов. ~20-40к. Нужен скрипт который бы в каждом из них одну строчку на другую поменял.. Причем там не только буквы, а кусок html кода заменить нужно. Понимаю что ...Завершен17 лет назад