Необходима интеграция сайт+форум

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок171 просмотр

Необходима установка и интеграция cms Joomla 1.0.13 + форум

Joomla
17 лет назад
dexter007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

tarpedo
29 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

tarpedo
29 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
17 лет назад