База данных отелей, ресторанов и т.д.

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок308 просмотров

Для Американской компании.

Необходимо разработать программу для парсинга сайта hotelscombined.com.

Необходим скрипт которые сможет регулярно парсить данные по отелям. После этого для каждого отеля необходимо с учетом заданных ключевых слов найти в серсвисе maps.google.com другие учереждения рестораны, бары, гольф клубы и т.д. для каждого города и связать с базой отелей. Т.е. в дальешем чтобы можно было определить все учереждения в радиусе 10 км от отеля.

Так как данных отелей 800 000 позиций поэтому mysql отпадает. Жду предложение какую базу можно использовать.

MySQL
17 лет назад
AlexNJ
Alex Shu 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранные исполнители

Coworking
Павел 
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-3)
17 лет назад
$2500
15 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
aligator
Михаил 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад
15 отзывов(-5)
17 лет назад
$2000
30 дней

Заявки фрилансеров

Coworking
Павел 
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-3)
17 лет назад
aligator
Михаил 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад
15 отзывов(-5)
17 лет назад