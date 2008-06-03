Необходимо добавить в компонент jmovie некоторые возможности! Подробности по переписке #123033999
База данных отелей, ресторанов и т.д.
Для Американской компании.
Необходимо разработать программу для парсинга сайта hotelscombined.com.
Необходим скрипт которые сможет регулярно парсить данные по отелям. После этого для каждого отеля необходимо с учетом заданных ключевых слов найти в серсвисе maps.google.com другие учереждения рестораны, бары, гольф клубы и т.д. для каждого города и связать с базой отелей. Т.е. в дальешем чтобы можно было определить все учереждения в радиусе 10 км от отеля.
Так как данных отелей 800 000 позиций поэтому mysql отпадает. Жду предложение какую базу можно использовать.
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