База данных отелей, ресторанов и т.д.

Для Американской компании.

Необходимо разработать программу для парсинга сайта hotelscombined.com.

Необходим скрипт которые сможет регулярно парсить данные по отелям. После этого для каждого отеля необходимо с учетом заданных ключевых слов найти в серсвисе maps.google.com другие учереждения рестораны, бары, гольф клубы и т.д. для каждого города и связать с базой отелей. Т.е. в дальешем чтобы можно было определить все учереждения в радиусе 10 км от отеля.

Так как данных отелей 800 000 позиций поэтому mysql отпадает. Жду предложение какую базу можно использовать.