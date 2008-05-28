Сделать скрипт на PHP, тест

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт19 заявок282 просмотра

Нужно сделать скрипт на PHP, суть - тест на разные темы. В конце подсчет по таблице.

оплата 50 wmz

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ICQ#: 371-827-442

PHP
17 лет назад
3224
Faster 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

bananan
Мыкола 
55 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-2)
17 лет назад
$2
50 дней

Заявки фрилансеров

bananan
Мыкола 
55 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-2)
17 лет назад