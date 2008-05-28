Программа-скрипт на РНР - шахматы

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Закрыт3 заявки167 просмотров

Нужен скрипт-программа на РНР которая должна определить:

Можно ли поставить мат королю находящемуся в клетке MxN имея Х-слонов, Y-ладей, Z-коней. Возможные варианты перечислять по нажатию ссылки "следующее"

В программе вначале вводятся координаты короля, затем кол-во слонов, ладей и коней, колв-во фигур одного типа не должно быть больше 2.

Затем нажимаем кнопку и у нас появляется доска, на которой расположен король в клетке MxN и фигуры расположены так что королю идти не куда, если такая комбинация невозможна вывести надпись комбинаций нет, если же возможна следующая комбинация то по нажатию кнопки, отобразить ее.

Языки: PHP

срок: 2 июня

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PHP
17 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

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