ПО для телеуправляемого через Интеренет робота

Нужно написать программное обеспечение для управления телероботом.

Робот снабжен самоходной тележкой, монитором, видеокамерой, микрофоном, датчиком движения.

Смонтировано оборудование на базе ноутбука.

Программисту будет предоставлен удаленный доступ.

Надо иметь возможность подключившись через клиент-серверное соединение управлять движением робота, получать изображение, иметь возможность передачи звука, которая должна совпадать с простейшей анимацией на мониторе имитирующей "лицо" робота, с синтезацией голоса оператора в голос робота.

Не обязательно писать такой софт с нуля - можно взять на выбор готовый софт open sorce (для telepresant robot) (например Microsoft robotics Studio, OpenWengo - для видео, и многие др..) и настроить под наши нужды.

на фото1 - пример интерфейса.

фото 2 - пример анимации лица робота