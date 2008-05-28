Нужны доделки по сайту на движке joomla....Описание при контакте...работа очень срочная, поэтому будтt готовы приступить сразу к работе. пишите в аську 83815121
Настройка серверных скриптов
1.Нужно грамотно и профессионально настроить веб-сервер и серверных скриптов сайта для лучшего взаимодействия с поисковиками:работа с загаловками HTTP, обработка даты создания и изменения страниц по типу запрса If-modified-Since и т.д
2. аудит код страниц на наличие ошибок и корректировка. Вот сайт www.acrosgroup.ru
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