Нужно написать программное обеспечение для управления телероботом. Робот снабжен самоходной тележкой, монитором, видеокамерой, микрофоном, датчиком движения. Смонтировано оборудование на базе ноутбука. Программисту будет предоставлен удаленный доступ. ...
Создание электронной книги
Создание электронной книги с расширением exe . Чтобы долго не объяснять - образец в прикрепленном файле.
Заявки фрилансеров
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