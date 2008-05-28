Верстка и программирование сайтов

Нужен программист для работы на постоянной основе.

Спектр работ - программирование веб сайтов + верстка (оптимизция)

Оплата хорошя попроектная. Договорная.

Предоплачиваем проекты только после 3 го заказа.

Свои примеры работ про программингу присылайте сюда.

[email protected]

ПРОГРАММИСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИЗ МОСКВЫ!!!

Если вы не из Москвы - то работу оплатят только после того как она будет залита на наш домен.