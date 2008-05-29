PHP-скрипт, который будет обращаться к БД на MS Access (БД готова), сервер Apache. БД небольшая. нужна простейшая авторизация и выбор столбиков. Редактировать записи в БД не надо. только отображение.
Flash видео плеер
Необходимо разработать (или адаптировать) видео плеер для установки на сайты под управлением Bitrix.
Видеоплеер должен уметь следущее:
1. Удобное регулирование звука без лишних кликов.
2. Иконку мгновенного погашения звука.
3. Интуитивную иконку для разворачивания во весь экран.
4. Кнопку «проигрывать».
5. Кнопку «пауза» (возможно, объединённую с кнопкой «проигрывать»).
6. Нормальный индикатор загрузки «Идет загрузка».
7. Интуитивный статус-бар процесса загрузки ролика. Интуитивно отобразить отображение временной полоски.
8. Вынести самые популярные действия с роликом с сайта в плеер.
9. Иметь ссылку на страницу скачки ролика в высоком качестве
10. Блокировать доступ к просмотру не зарегистрированным пользователям
11. Блокировать доступ к просмотру ролика пользователям с нулевым балансом (необходимо иметь возможность отключать эту опцию)
12. Возможность отправки ссылки на страницу ролика по e-mail
13. Перемотка вперёд заблокирована
14. В режиме Fullscreen тулбар плеера скрывается через 3 секунды бездействия
15. Желательна поддержка воспроизведение файлов с расширением, отличным от flv (для защиты от программ автоматической закачки FLV роликов)
16. Возможность быстро менять дизайн интерфейса для интеграции на разные сайты
17. Нигде не должны присутствовать логотипы разработчика и автора плеера.
18. Возможность установить логотип сайта в плеер
19. Функция - показать похожие ролики (из той же категории)
20. Качественно отображать видео с аппаратным ускорением (на сколько известно - flash 9 позволяет реализовать эту функцию)
Нам не требуется возможность размещения кода плеера на сторонних сайтах.
Сроки: плеер нужен вчера
Бюджет: определяется по результатам согласования с разработчиком
Исходники - должны быть предоставлены разработчиком для последующего использования.
Мне не важно - будет ли писаться плеер с нуля или это будет доработка какого то существующего проекта вроде JW FLV MEDIA PLAYER 3.16 или Flowplayer 2.1
Дизайн предоставляется заказчиком. Разработчик только программирует.
Связь: с 10 до 17 по будним ICQ 252629340, оптимально - по телефону 8-926-253-84-34 в то же время. Андрей.
В вашем портфолио должны быть реализованные проекты подобной сложности
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