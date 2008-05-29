Flash видео плеер

Необходимо разработать (или адаптировать) видео плеер для установки на сайты под управлением Bitrix.

Видеоплеер должен уметь следущее:

1. Удобное регулирование звука без лишних кликов.

2. Иконку мгновенного погашения звука.

3. Интуитивную иконку для разворачивания во весь экран.

4. Кнопку «проигрывать».

5. Кнопку «пауза» (возможно, объединённую с кнопкой «проигрывать»).

6. Нормальный индикатор загрузки «Идет загрузка».

7. Интуитивный статус-бар процесса загрузки ролика. Интуитивно отобразить отображение временной полоски.

8. Вынести самые популярные действия с роликом с сайта в плеер.

9. Иметь ссылку на страницу скачки ролика в высоком качестве

10. Блокировать доступ к просмотру не зарегистрированным пользователям

11. Блокировать доступ к просмотру ролика пользователям с нулевым балансом (необходимо иметь возможность отключать эту опцию)

12. Возможность отправки ссылки на страницу ролика по e-mail

13. Перемотка вперёд заблокирована

14. В режиме Fullscreen тулбар плеера скрывается через 3 секунды бездействия

15. Желательна поддержка воспроизведение файлов с расширением, отличным от flv (для защиты от программ автоматической закачки FLV роликов)

16. Возможность быстро менять дизайн интерфейса для интеграции на разные сайты

17. Нигде не должны присутствовать логотипы разработчика и автора плеера.

18. Возможность установить логотип сайта в плеер

19. Функция - показать похожие ролики (из той же категории)

20. Качественно отображать видео с аппаратным ускорением (на сколько известно - flash 9 позволяет реализовать эту функцию)

Нам не требуется возможность размещения кода плеера на сторонних сайтах.

Сроки: плеер нужен вчера

Бюджет: определяется по результатам согласования с разработчиком

Исходники - должны быть предоставлены разработчиком для последующего использования.

Мне не важно - будет ли писаться плеер с нуля или это будет доработка какого то существующего проекта вроде JW FLV MEDIA PLAYER 3.16 или Flowplayer 2.1

Дизайн предоставляется заказчиком. Разработчик только программирует.

Связь: с 10 до 17 по будним ICQ 252629340, оптимально - по телефону 8-926-253-84-34 в то же время. Андрей.

В вашем портфолио должны быть реализованные проекты подобной сложности