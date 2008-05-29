Нужно написать программное обеспечение для управления телероботом. Робот снабжен самоходной тележкой, монитором, видеокамерой, микрофоном, датчиком движения. Смонтировано оборудование на базе ноутбука. Программисту будет предоставлен удаленный доступ. ...
Доработка SocialEngine до нужного функционала
Есть скрипты SocialEngine, которые покрывают около 80% нужного функционала. Требуется доработать и добавить нужный функционал, основываясь на ТЗ.
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