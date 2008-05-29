Доработка SocialEngine до нужного функционала

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки150 просмотров

Есть скрипты SocialEngine, которые покрывают около 80% нужного функционала. Требуется доработать и добавить нужный функционал, основываясь на ТЗ.

17 лет назад
doloh
Dmitry 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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