Создание видеоконвертера

Добрый день!

Есть желание получить аналог youtube, правда с "небольшой" доработкой.

Основное пожелание - конвертация из формата .dem (повторы из игр основанных на движке Half-Life 1) в flv, swf (если не ошибаюсь).

Реально ли это?

Авторизация, регистрация, комменты и прочее - не требуется.

Самое главное - это конвертация и возможность отображения результата на сайте.

Если вы сможете реализовать данную функцию, прошу озвучить цифру разработки. А также обязательно укажите сроки.

Заранее спасибо!