PHP-скрипт для просмотра БД на MS Access

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка175 просмотров

PHP-скрипт, который будет обращаться к БД на MS Access (БД готова), сервер Apache.

БД небольшая. нужна простейшая авторизация и выбор столбиков. Редактировать записи в БД не надо. только отображение.

ApachePHP
17 лет назад
egorek
Денис 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

p2t
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов
17 лет назад
$15
Быстро и качественно! человек знает свое дело. + Прост в общении (без жаргона, мата и подобных вещей)
Очень приятно было работать, не торопил, подробно обьяснил что требуется. Готов для дальнейшего сотрудничества.

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p2t
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов
17 лет назад