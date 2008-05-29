Вписать настройки в конфиг

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок83 просмотра

Требуется настройка файла конфиг для сайта, требуется просто правильно вписать данные которые даются, их там не так много

17 лет назад
snake89
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва

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