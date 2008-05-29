Разработка сложного сайта портального типа

Для разработки сложного сайта портального типа ищется исполнитель.

Обязательные требования:

1) Наличие положительных отзывов о вашей работе

2) Примеры проектов портального типа, реализованных вами

3) Опыт в программировании под большие нагрузки

4) Опыт работы с технологиями ajax

Сайт будет представлять собой сайт портально типа с возможностью управления контентом.

С новостями, статьями, блогами, каталогом товаров, тендером , поиском, рассылкой, уведомлениями на e-mail и еще несколькими функциями. При этом сайт строится на общей концепции web 2.0 с использованием новых технологий.