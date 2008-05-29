Необходимо разработать (или адаптировать) видео плеер для установки на сайты под управлением Bitrix. Видеоплеер должен уметь следущее: 1. Удобное регулирование звука без лишних кликов. 2. Иконку мгновенного погашения звука. ...
Разработка сложного сайта портального типа
Для разработки сложного сайта портального типа ищется исполнитель.
Обязательные требования:
1) Наличие положительных отзывов о вашей работе
2) Примеры проектов портального типа, реализованных вами
3) Опыт в программировании под большие нагрузки
4) Опыт работы с технологиями ajax
Сайт будет представлять собой сайт портально типа с возможностью управления контентом.
С новостями, статьями, блогами, каталогом товаров, тендером , поиском, рассылкой, уведомлениями на e-mail и еще несколькими функциями. При этом сайт строится на общей концепции web 2.0 с использованием новых технологий.
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