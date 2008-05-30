Флеш баннер

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок166 просмотров

Флеш Баннер т3 предоставлю10 wmz бюджет

17 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

tomac
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов
17 лет назад
$10
1 день
Виталий Очень хороший исполнитель,хочю отметить след факторы исполнения проэкта 1)качество работы на вышем уровне 2)чтение сроков 3)адекватность в обшений 4)приятный ценовой диапозон и многодругих позитивных моментов которые каждый заказчик имея дело с виталием должен получить лично. P.s.Рекомендую!!!
Антон составил подробное ТЗ и дополнительно обьяснил все детали работы. Сделали баннер в режиме онлайн. Приятно, что Антон приянял мою работу с первого раза ! Деньги поступили после принятия заказчиком работы без задержки. Продолжаю сотрудничать.

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tomac
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов
17 лет назад