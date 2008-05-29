Веб интерфейс в Jdeveloper(2)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки358 просмотров

Доброго времени суток!

Нужно сделать веб интерфейс в Jdeveloper. Мини ТЗ, что нужно:

1) аутентификация (логин и пароль)

2) личный кабинет , должны отображаться рейсы, при выборке рейса отображается информация по нему, цена билета дата вылета, есть ли свободные места и т.д.

3) если есть свободные места то возможность покупки билета на этот рейс (форма, для доставки, бронь и т.д.)

4) два типа пользователя (пользователь и админ)

5) Oracle + Jdeveloper

6) На выходе - программа + описание проекта (используемые технологии, руководство пользователя, структура базы )

Более подробную информацию обсудим лично с выбранным кандидатом.

Сроки до 5 дней.

17 лет назад
spdesign72
Сергей 
56 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

000000
Ппц 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов(-4)
17 лет назад
Кидала. Взял предоплату и исчез. На связь не выходит.

Заявки фрилансеров

000000
Ппц 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов(-4)
17 лет назад