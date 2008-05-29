Необходимо разработать (или адаптировать) видео плеер для установки на сайты под управлением Bitrix. Видеоплеер должен уметь следущее: 1. Удобное регулирование звука без лишних кликов. 2. Иконку мгновенного погашения звука. ...
PhpProbid 6.3
Надо сделать загрузку лотов из цсв или ексель для одновременного добавления группы лотов.
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