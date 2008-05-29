Flash Кубик-рубик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок230 просмотров

http://www.owensworld.com/flashgames/play-397.htm

Необходимо создать аналог. Выслушаю Ваши предложения по цене и срокам.

Скидывайте сразу с портфолио с flash-работами.

17 лет назад
DreamBig
Артем 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров