Сроки и цену вопроса в личку жду.
Flash Кубик-рубик
http://www.owensworld.com/flashgames/play-397.htm
Необходимо создать аналог. Выслушаю Ваши предложения по цене и срокам.
Скидывайте сразу с портфолио с flash-работами.
Заявки фрилансеров
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