Доработка инет-мага

Требуется доработка вывода статистики для продавцов и партнеров (Joomla + VM 1.0.14 + Virtuemart Affiliate Manager + Multi-Vendor Support hack). Должен быть единый аккаунт как для вендоров, так и для партнеров, продавцы должны видеть и свою статистику и статистику своих партнеров, партнеры - только свою, админ - статистику всех. Сделать возможность включать Virtuemart юзеров со статусом shopper в партеры, упростить аккаунт вендоров до вывода только статистики (без управления товарами). Плюс устранить мелкие ошибки и недоработки.

Срок - 5 дней