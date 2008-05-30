Разработка движка+верстка

Требуется программист для работы над сложным проектом (т.е. сложность заключается в работе с excel файлами) - создается сайт (~ 9 стр)+ 4 страницы (каталог) и учетные записи которые будут работать с excel файлом, у каждой уч.записи есть свои функции для работы ссайтом и также с прайс листом (кто имеет право его изменять). Остальное все лично по skype либо по icq =). Дизайн с нашей стороны.

Работаю через "Сделку без риска".