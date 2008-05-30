Интеграция дизайна в Shop-Script

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки131 просмотр

Имеется сверстанный дизайн, нужно натянуть его на Shop-Script.

Ваши предложения?

17 лет назад
olliz79
45 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
17 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
17 лет назад

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