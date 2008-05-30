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Web-проект учетной системы
Цель программы: ведение учета автомобилей, которые проходили антикоррозийную обработку (а/о) в Tectyl сервис центрах для ведения гарантии.
Задачи:
1. Ведение учета автомобилей по номеру кузова, а не по владельцу
2. Фиксирование причины обработки: первичная обработка нового автомобиля, текущий контроль, обработка автомобиля после ремонтных работ
3. Исключить возможность регистрации автомобиля старше 11 месяцев от даты первой продажи
4. Создать функцию рассылки уведомления о необходимости прохождения текущей обработки
5. Создание новой записи о прохождении а/о. Добавление нового автомобиля.
6. Возможность вносить добавления в созданную ранее учетную запись (в случае изменения владельца авто, адреса и т.д.) с сохранением истории.
7. Нахождение ранее внесенной информации по ФИО владельца, номеру кузова авто, серийному номеру гарантийной книжки
8. Формирование статистики антикорробработки автомобилей по маркам, областям, регионам, станциям
9. В случае незадекларированного ремонта автомобиля программа должна предусматривать возможность прикрепления фотографии повреждения антикоррозионного покрытия в месте ремонта.
Желательно PHP+MySQL
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