Web-проект учетной системы

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт26 заявок377 просмотров

Цель программы: ведение учета автомобилей, которые проходили антикоррозийную обработку (а/о) в Tectyl сервис центрах для ведения гарантии.

Задачи:

1. Ведение учета автомобилей по номеру кузова, а не по владельцу

2. Фиксирование причины обработки: первичная обработка нового автомобиля, текущий контроль, обработка автомобиля после ремонтных работ

3. Исключить возможность регистрации автомобиля старше 11 месяцев от даты первой продажи

4. Создать функцию рассылки уведомления о необходимости прохождения текущей обработки

5. Создание новой записи о прохождении а/о. Добавление нового автомобиля.

6. Возможность вносить добавления в созданную ранее учетную запись (в случае изменения владельца авто, адреса и т.д.) с сохранением истории.

7. Нахождение ранее внесенной информации по ФИО владельца, номеру кузова авто, серийному номеру гарантийной книжки

8. Формирование статистики антикорробработки автомобилей по маркам, областям, регионам, станциям

9. В случае незадекларированного ремонта автомобиля программа должна предусматривать возможность прикрепления фотографии повреждения антикоррозионного покрытия в месте ремонта.

Желательно PHP+MySQL

MySQLPHP
17 лет назад
vmoskalenko
49 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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