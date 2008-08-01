PHP-класс отрисовки графиков

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Просьба не беспокоить, если у Вас нет порфолио или у Вас всего одна-две работы.

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Общая информация о проекте

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Класс отрисовки графиков, для системы голосования.

Суть простая - в класс приходят переменные и исходя из них рисуется линейный график или диаграмма.

В приложении есть подробное ТЗ. (ТЗ немного дополнено)

Оплата

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БЮДЖЕТ: $100 - $150

Способ оплаты

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