PHP-класс отрисовки графиков

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Завершен6 заявок218 просмотров

Уважаемые разработчики, просим в личку не писать, оставляйте свои предложения по стоимости и срокам ЗДЕСЬ.

Просьба не беспокоить, если у Вас нет порфолио или у Вас всего одна-две работы.

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Общая информация о проекте

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Класс отрисовки графиков, для системы голосования.

Суть простая - в класс приходят переменные и исходя из них рисуется линейный график или диаграмма.

В приложении есть подробное ТЗ. (ТЗ немного дополнено)

Оплата

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БЮДЖЕТ: $100 - $150

Способ оплаты

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- Наличный расчет, если Вы из Киева

- WebMoney

- безнал

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PHP
17 лет назад
amixen
Артем 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

antonSerg
46 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$100
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Артем, только положительные впечатления от работы.

Заявки фрилансеров

antonSerg
46 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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