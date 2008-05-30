Есть готовый сайт на МодХ. Нужно доработать.

Есть готовый сайт. Нужно его доработать. Бюджет - около 100-150 у.е. Правки характера: заменить меню, добавить графику, сделать отображение как в макете и т.д. + настроить формочку обратной связи, возможно галерею. Ну и наполнить тестовым контентом, если ок - поработать чуть с контентщиком (если будут возникать вопросы). Жду специалистов, которые работаю быстро и качественно. Предложение в формате:

когда приступаете к работе - портфолио на модХ - icq. Спасибо.