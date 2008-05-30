Есть готовый сайт на МодХ. Нужно доработать.

$125
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки166 просмотров

Есть готовый сайт. Нужно его доработать. Бюджет - около 100-150 у.е. Правки характера: заменить меню, добавить графику, сделать отображение как в макете и т.д. + настроить формочку обратной связи, возможно галерею. Ну и наполнить тестовым контентом, если ок - поработать чуть с контентщиком (если будут возникать вопросы). Жду специалистов, которые работаю быстро и качественно. Предложение в формате:

когда приступаете к работе - портфолио на модХ - icq. Спасибо.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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