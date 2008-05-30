Виджет загружающий и показывающий данные

ТЗ готов выдавать уже только конкретным людям, поэтому при наличии интереса – просьба отписываться в комментариях и указывать к/л контакт.

Бюджет определяет разработчик по итогам рассмотрения ТЗ и уточнения.

Очень прошу: не браться, если нет уверенности в своих силах. Заранее спасибо за понимание.

Коротко можно описать так:

Flash-приложение, которое

-) загружает несколько вариантов XML-ек,

-) разбирает эти данные

-) отображает их же в нескольких view; сортировка, фильтры, постепенная подгрузка – логика всего этого на клиенте

-) по нажатию кнопки дергает скриптик на сервере и получает ответ (успешно/нет)