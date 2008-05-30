Доработка скрипта рекламного брокера! Исправление ошибок, внедрение новых функций. По предложениям и за подробностями обращайтесь в Аську 208558599.
Доработка проекта (PHP, DLE)
Есть проект ( скрипт DataLife Engine) который нужно дорабатать.
Требуется программист с большим опытом работы.
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