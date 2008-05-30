Краткое описание: Система должна работать в следующих режимах: «текстовый», «карта». В текстовом режиме информация выводится в виде текстов и текстовых таблиц. В режиме «карта» вместе с текстовой информацией ...
Сайт спортивного клуба
Требуется разработать на флеше сайт спортивного клуба. Дизайн есть, архив прикреплен.
По дизайну можно понять объем работ. Основной раздел - расписание. Пользователь выбирает в какой день и во сколько он придет, видит кте еще будет в это время.
Как вариант, сайт может быть реализован частично на флеш (анимация переключения разделов), а програмная часть на hph или другом языке.
Проект сложный, обязательно надо иметь подобные проекты в портфолио.
Оплата достойная.
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