Требуется разработать на флеше сайт спортивного клуба. Дизайн есть, архив прикреплен.

По дизайну можно понять объем работ. Основной раздел - расписание. Пользователь выбирает в какой день и во сколько он придет, видит кте еще будет в это время.

Как вариант, сайт может быть реализован частично на флеш (анимация переключения разделов), а програмная часть на hph или другом языке.

Проект сложный, обязательно надо иметь подобные проекты в портфолио.

Оплата достойная.